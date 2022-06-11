فرنسا منبع المواهب.. ريال مدريد يضم تشواميني من موناكو

أعلن نادي ريال مدريد عن تعاقده مع أوريليان تشواميني قادمًا من موناكو في فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع تشواميني على عقدٍ يربطه بالنادي الملكي لمدة 6 موسام حتى صيف 2027.

وأشار النادي في بيانه إلى أن اللاعب سيتم تقديمه للإعلام يوم الثلاثاء 14 يونيو.

وبات تشواميني ثاني صفقات ريال مدريد الصيفية بعد الألماني أنطونيو روديجر الذي جاء من تشيلسي بعد نهاية عقده مع البلوز.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن رغبة اللاعب كانت حاسمة في انتقاله إلى ريال مدريد رغم تقديم باريس سان جيرمان لعرض مالي أكبر.

وأوضح رومانو أن قيمة الصفقة تبلغ 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو حوافز.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن ليفربول حاول إقناع تشواميني بواسطة يورجن كلوب الذي تواصل معه، لكن الصفقة آلت في النهاية لـ ريال مدريد.

جوهرة فرنسا

بعد عام من التعاقد مع إدواردو كامافينجا قادمًا من رين، بات تشواميني جوهرة الوسط الفرنسية الجديدة التي تنضم إلى صفوف ريال مدريد.

تشواميني (22 عامًا) بدأ مسيرته في بوردو وتم تصعيده للفريق الأول في 2018.

وخاض تشواميني 37 مباراة مع بوردو، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

وانتقل تشواميني من بوردو إلى موناكو في صيف 2020 مقابل 18 مليون يورو.

وخاض تشواميني 95 مباراة مع موناكو، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7.

ولعب تشواميني 50 مباراة مع موناكو في موسم 2021\2022 الأخير له مع فريق الإمارة، وقاده للمركز الثاني في الدوري الفرنسي وبالتالي الصعود إلى دوري أبطال أوروبا.

وفاز تشواميني بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي موسم 2020\2021.

كما تواجد ضمن التشكيل المثالي للدوري الفرنسي في آخر موسمين.

مسيرة دولية واعدة

يمتلك تشواميني 9 مباريات دولية مع منتخب فرنسا الأول منذ سبتمبر 2021.

وشارك تشواميني في تتويج فرنسا بدوري الأمم الأوروبية 2021 ولعب المباراة النهائية كاملةً أمام إسبانيا.

ولعب تشواميني في الفئات العمرية الصغرى لمنتخبات فرنسا منذ 16 عامًا.

وينحدر تشواميني من أصول كاميرونية، لكنه اختار تمثيل منتخب فرنسا.

وسيصير تشواميني اللاعب الفرنسي رقم 17 الذي يرتدي قميص الفريق الأول لـ ريال مدريد بعد: بيدرو باراجيس - لويس هون – جان لوسيانو – لوسيان مولر – رايمون كوبا – كريستيان كاريمبو - نيكولاس أنيلكا – زين الدين زيدان – لاسانا ديارا – رافاييل فاران – كريم بنزيمة – إنزو زيدان - ثيو هيرنانديز – لوكا زيدان - ألفونس أريولا – إدواردو كامافينجا.

مهاجم سابق

تشواميني البالغ طوله 187 سم، بدأ مسيرته في ناشئي بوردو في مركز المهاجم حتى عمر الخامسة عشر.

ويتحلى تشواميني بقدرات دفاعية هائلة في افتكاك الكرة بوسط الملعب، لدرجة إطلاق عليه لقب "تشوانجولو" في إشارة إلى نجولو كانتي نجم البلوز.

وبحسب SofaScore، فإن تشواميني أكثر لاعب قيامًا بالتدخلات الدفاعية في اوروبا خلال عام 2021 بواقع 139 تدخلًا.

كما تصدر في نفس الإحصائية عدد الالتحامات بواقع 185 التحامًا.

فيما جاء في المركز الثالث على مستوى افتكاك الكرة بواقع 450 مرة.

🏆 | SOFA AWARDS 2021#SofaAward no. 6 – The Bulldozer! 🦵 139 interceptions (🥇) 🧲 185 tackles (🥇) ♻️ 450 ball recoveries (🥉) 🤺 323 ground duels won (10th) Aurélien Tchouaméni was a force to be reckoned with in the middle of the pitch for Monaco and France in 2021. 💪 pic.twitter.com/S8iigL8yt5 — SofaScore (@SofaScoreINT) December 22, 2021

وقال تشواميني في تصريحات سابقة لـ CNN: "أحاول أن أكون حلقة الوصل بين لاعبي الدفاع والهجوم، وأن أسترجع الكرات وأن ألعب للأمام، وكذلك أن أسجل الأهداف لمساعدة الفريق".

فهل يُكمل تشواميني سلالة اللاعبين الفرنسيين الناجحين في ريال مدريد؟

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