أسينسيو يلمح لإمكانية الرحيل من ريال مدريد

فتح الإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق الملكي الموسم المقبل.

تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال أسينسيو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "ثقة المدرب والانتظام في اللعب أمران مهمان بالنسبة لي، هذا ما أريده في السنوات القادمة".

وأضاف "صحيح أنني لعبت ريال مدريد بانتظام لجزء كبير من الموسم، لكنني أريد ألا تكون هذه الاستمرارية لعدة أشهر فقط، ولكن للموسم بأكمله".

وتابع "التجديد أو الرحيل؟ هناك خيار البقاء مع ريال مدريد للموسم المتبقي من عقدي".

وأكمل البالغ من العمر 28 عاما "لم أتحدث مع إدارة ريال مدريد بعد، سنفعل ذلك بعد فترة التوقف الدولية".

وربطت بعض التقارير الدولي الإسباني بالانتقال لأحد فرق الدوري الإنجليزي.

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