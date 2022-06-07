شالكه يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي شالكه يوم الثلاثاء تعيين فرانك كرامر كمدرب جديد للفريق، عقب عودته للدوري الألماني الممتاز.

ووقع كرامر البالغ من العمر 50 عاما على عقد يربطه بشالكة لمدة عامين.

وأقيل كرامر في أبريل الماضي من قيادة أرمينيا بيليفيلد الذي هبط لاحقا إلى دوري الدرجة الثانية.

كرامر سبق له تدريب جرويتر فورث ودوسلدورف والمنتخب الألماني للشباب.

ونجح فريق شالكه في العودة مرة أخرى للدوري الألماني الممتاز وذلك قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الثانية وبسيناريو جنوني أمام سانت باولي.

وفاز شالكه على سانت باولي بنتيجة 3-2 بعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول، ليحول تأخره إلى انتصار مثير ويعود للدوري الألماني الممتاز.

وغاب شالكه عن الدوري الألماني لمدة موسم واحد فقط، قبل أن يعود مرة أخرى.

وتوج شالكه أحد أعرق الأندية في كرة القدم الألمانية توج من قبل بلقب الدوري الألماني 7 مرات، لكن يعود لقبه الأخير إلى عام 1958.

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