كوادرادو يعلن استمراره مع يوفنتوس

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 16:24

كتب : FilGoal

خوان كوادرادو - يوفنتوس

أعلن خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس استمراره مع الفريق في الموسم المقبل مشددا على أنه يشعر بالسعادة في الفريق.

خوان كوادرادو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل كوادرادو عن يوفنتوس في الفترة المقبلة وانضمامه لإنتر ميلان.

وكتب كوادرادو عبر حسابه على تويتر: "أشعر بشعور جيد مع يوفنتوس، في الوقت الحالي أنا لم أرفض أي عروض لأنه لم يكن هناك أي مفاوضات مع أي أحد، لدي احترام كبير لفريقي ولزملائي".

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وينتهي تعاقد كوادرادو مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

اللاعب صاحب الـ 34 عاما شارك مع يوفنتوس خلال الموسم المنقذي في 45 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 7 آخرين، وخاض معظم الموسم في مركز الظهير الأيمن.

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