التشكيل - محمد محمود وكوكا أساسيان مع الأهلي أمام الدفاع الجوي

أعلن الأهلي تشكيله لمواجهة فريق الدفاع الجوي بملعبه وديا في إطار الاستعداد للمباريات القادمة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد هاني - محمود وحيد

خط الوسط : محمد محمود - أحمد نبيل كوكا - زياد طارق - صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف - حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من :

مصطفى شوبير - حمزة علاء - أحمد سيد عبدالنبي - محمد فخري ومحمد أشرف - محمد نصير - أحمد عبدالقادر - وليد سليمان - حسين الشحات.

وتأتي المباراة من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات المرحلة المقبلة سواء في كأس مصر أو الدوري.

ويلعب الأهلي ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر يوم 12 يونيو الجاري.

ثم يواجه إيسترن كومباني في مباراة مؤجلة بالدوري يوم 15 من الشهر ذاته.

قبل أن يلعب ضد الزمالك في قمة الدوري يوم 19 يونيو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

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