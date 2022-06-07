مدرب بيراميدز يجيب - هل طلب ضم أحمد حجازي

رد تاكيس جونياس مدرب بيراميدز على الشائعات التي ربطت ناديه بإمكانية ضم الدولي المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة.

وقال جونياس في تصريحات لقناة MBC أكشن: "هل طلبت ضم أحمد حجازي بالاسم؟ لا لم أطلب ضمه".

وأضاف "نرحب بضم كل اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكون جودة عالية"

حجازي البالغ من العمر 31 عاما يلعب في صفوف اتحاد جدة منذ انضمامه من وست بروميتش ألبيون في أكتوبر 2021.

ويمتد عقد حجازي مع الاتحاد حتى صيف 2023.

قبل أسبوعين، عاد أحمد حجازي لصفوف فريقه للمرة الأولى بعد غيابه منذ إصابته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

يوم الإثنين فاز فريق بيراميدز على اتحاد جدة السعودي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في ملعب الفريق السعودي.

وسجل أسامة جلال مدافع بيراميدز هدف فوز فريقه في المباراة.

وجاء الهدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق السعودي في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، بعد غياب لمدة 11 شهرا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويستأنف بيراميدز مواجهاته المحلية بلقاء إيسترن كومباني يوم 22 يونيو الجاري في الدوري، قبل مواجهة الأهلي يوم 26 من نفس الشهر في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي 2021.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.

video:1

طالع أيضا..

تعرف على 81 تغيير فني في الدرجة الثانية

اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الاسكواش بسبب الشوربجي

عدد مشاهدات نهائي دوري أبطال أوروبا

إنجاز تاريخي في انتظار فلسطين