مرتضى يكشف حقيقة رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 15:35

كتب : إبراهيم رمضان

رمضان صبحي - بيراميدز X الصفاقسي

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

الزمالك

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي بمقر ناديه: "هل رمضان صبحي في حسابات الزمالك؟ كل لاعب في حسابات الزمالك وليس رمضان فقط".

وأضاف "أشرف بنشرقي مستمر في نادي الزمالك حتي نهاية الموسم في 30 أغسطس".

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وأتم تصريحاته "فيريرا صاحب قرار خوض القمة أم لا قبل أن يلعب الأهلي مؤجلاته".

ونفى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز إمكانية انضمام رمضان صبحي للزمالك أو انضمام أشرف بنشرقي لفريقه.

وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

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