الزمالك: لم نعرض شيكابالا على الاتحاد للتخلي عن أنس.. وسنضم لاعبة خامسة من الأهلي

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 15:12

كتب : إبراهيم رمضان

أنس أسامة - مرتضى منصور

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على أنه لم يعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق كرة القدم على الاتحاد السكندري لترك أنس أسامة لاعب السلة.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي بمقر ناديه: "أنس أسامة لاعب في نادي الزمالك وعقده معنا، وأعاتب صديقي محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري".

وأضاف "هناك من يقول إنني عرضت شيكابالا على الاتحاد السكندري من أجل أنس أسامة، وهذا ليس صحيح بالمرة وشيكابالا ليس للعرض".

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وأتم تصريحاته "سنضم لاعبة خامسة من فريق طائرة الأهلي للزمالك، ولاعب آخر قوي جدا من الأهلي في لعبة أخرى سيكون مفاجأة".

وكان نادي الزمالك أعلن تجديد تعاقد أنس أسامة لاعب كرة السلة في القلعة البيضاء، قبل أن يؤكد اللاعب أنه لم يتفق مع النادي وأنه سيحسم قراره في الأيام المقبلة.

وضم الزمالك 4 لاعبين من فريق كرة الطائرة في الأهلي وهم فريدة العسقلاني ومريم متولي ودانا شوقي ومايا ممدوح.

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