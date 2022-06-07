ذا أثليتك: ريال مدريد توصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم تشواميني

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني لاعب موناكو

يبدو أن ريال مدريد أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى من ضم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو.

وذكرت شبكة ذا أثليتك يوم الثلاثاء أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق شفهي مع موناكو للتعاقد مع تشواميني.

وأوضح التقرير أن قيمة الصفقة تزيد عن 100 مليون يورو.

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ويجهز الناديان العقود التي سيوقع عليها اللاعب قبل التأكيد الرسمي للصفقة.

من جهتها، أفادت جريدة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد سيعلن ضم تشواميني رسميا في الساعات القليلة القادمة.

قبل أيام، ذكرت ماركا أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حاول إقناع تشواميني بالانضمام لفريقه لكن الأخير أخبره برغبته في الانتقال لريال مدريد.

وقال تشواميني الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيففي تصريحات لقناة TF1: "أنا لست منزعجا من هذه الشائعات".

وأضاف "طالما تتابعني الأندية الكبرى فهذا يعني أنني أقدم مستويات جيدة".

وأكمل البالغ من العمر 22 عاما "مستقبلي؟ ليس بعد".

وأفادت ماركا بأن كلوب سافر إلى موناكو لإقناع تشواميني، لكنه اكتشف أن أولويته هي الانضمام لريال مدريد.

وأوضح التقرير أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حاول أيضا إقناع تشواميني بالانضمام إلى الفريق الباريسي، لكنه يريد ريال مدريد فقط.

ريال مدريد رفع عرضه لشراء تشوميني من موناكو إلى 80 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات المكافآت، حسبما ذكرت بعض التقارير.

في حالة إتمام الصفقة، سيوقع ابن الـ22 عاما على عقد مدته خمس سنوات مع النادي الإسباني.

وارتبط اسم تشواميني بالانتقال لـ مانشستر يونايتد وليفربول في الفترة الأخيرة.

ويلعب تشواميني كلاعب ارتكاز دفاعي في أغلب الوقت مع قدرته على لعب دور لاعب الوسط المتقدم.

تشواميني شارك في 50 مباراة هذا الموسم مع موناكو، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

إجمالا، لعب مع موناكو 97 مباراة منذ انتقاله للنادي في يناير 2020، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين.

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