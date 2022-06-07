لاعبو كندا ينهون الإضراب عن التدريبات بسبب أزمة مستحقات التأهل إلى كأس العالم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 14:36

كتب : FilGoal

كندا

عاد لاعبو منتخب كندا إلى التدريبات بعد إنهاء الإضراب الذي أدى إلى إلغاء المباراة الودية أمام بنما ضمن استعداداتهم لخوض منافسات كأس العالم.

ورفض لاعبو كندا خوض المباراة بسبب الخلاف مع اتحاد كرة القدم الكندي على مستحقات التأهل إلى كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم في بيان عودة اللاعبين إلى التدريبات بعد الاجتماع مع اللاعبين.

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ومن المفترض أن يجتمع الطرفان مجددا من أجل إنهاء أزمة المستحقات نهائيا.

وقال اللاعبون في بيان مقتضب: "سنعود إلى التدريبات على أمل أن يعمل الاتحاد الكندي لكرة القدم معنا على حل الموقف".

وتم إلغاء المباراة الودية قبل أقل من ساعتين من انطلاقها، إذ كان مفترض لها فجر يوم الإثنين وسط خروج المئات من مشجعي كندا المحبطين.

وجاء في بيان لاعبي كندا قبل اللقاء: "حان الوقت لاتخاذ موقف من أجل مستقبل كرة القدم في كندا".

وأشار اللاعبون في بيانهم إلى أن المفاوضات مع المسؤولين بدأت في مارس الماضي ولكن لم يتم احترام فريق كندا لكرة القدم.

ويرغب اللاعبون في الحصول على 40% من نسبة مكافأة التأهل إلى كأس العالم المقدمة من فيفا إلى الاتحاد الكندي.

ومن جانبه رفض نيك بونتيس رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم اقتراحات لاعبي المنتخب مشددا "لا يمكنني قبول هذا العرض الذي سيضعنا في وضع مالي لا يمكن الدفاع عنه".

وكان لاعبو منتخب كندا قد طالبوا أيضا بضرورة النظر مجددا في عقود الرعاية والنقل التليفزيوني الخاص بالمنتخب والاهتمام بالكرة النسائية.

وتأهل منتخب كندا إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه ويتواجد في المجموعة السادسة من مونديال 2022 في قطر.

ويأتي بجوار كندا كل من منتخبات بلجيكا والمغرب وكرواتيا.

ويفتتح منتخب كندا مشواره يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل بمواجهة بلجيكا.

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