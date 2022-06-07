بسبب كأس العالم.. تغييرات عديدة في جدول دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المواعيد الجديدة للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وتشهد مواعيد دوري الأبطال الموسم المقبل عدة تغييرات بسبب إقامة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتنطلق مرحلة المجموعات يوم 6 سبتمبر 2022 في موعدها المعتاد سنويا، لكن باقي مباريات دور المجموعات ستلعب في مواعيد متلاحقة حتى تنتهي هذه المرحلة قبل كأس العالم، وتحديدا يوم 2 نوفمبر، على خلاف ما كانت تنتهي في ديسمبر من كل عام.

أما دور الـ16 فينطلق في 14 فبراير 2023 وهو موعده المعتاد، ثم تستكمل المسابقة بربع النهائي يوم 11 أبريل، ونصف النهائي يوم 9 مايو.

بينما تقام المباراة النهائية يوم 10 يونيو.

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وجاءت المواعيد على النحو التالي:

مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: 6-7 سبتمبر 2022

الجولة الثانية: 13-14 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة: 4-5 أكتوبر 2022

الجولة الرابعة: 11-12 أكتوبر 2022

الجولة الخامسة: 25-26 أكتوبر 2022

الجولة السادسة: 1-2 نوفمبر 2022

⭐️ Champions League | 2022/23 ⭐️ 🗓️ Matchdays 🗓️ 1: 6/7 September 2: 13/14 September 3: 4/5 October 4: 11/12 October 5: 25/26 October 6: 1/2 November #UCL pic.twitter.com/4g9rQ2oQnI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 7, 2022

ذهاب ثمن النهائي: 14 و15 و21 و22 فبراير 2023

إياب ثمن النهائي: 7 و8 و14 و15 مارس

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ذهاب ربع النهائي: 11 و12 أبريل

إياب ربع النهائي: 18 و19 أبريل

ذهاب نصف النهائي: 9 و10 مايو

إياب نصف النهائي: 16 و17 مايو

النهائي: 10 يونيو

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