سلبية مسحة منتخب مصر قبل السفر إلى مالاوي

جاءت نتيجة المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها المنتخب الوطني سلبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الخميس المقبل.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير في القاهرة مساء الأمس على استاد القاهرة.

وتتوجه بعثة منتخب مصر بعد قليل إلى مالاوي لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر إقامة مباريات إثيوبيا في التصفيات بمالاوي بسبب عدنم صلاحية الملاعب في إثيوبيا لاستضافة المباريات.

وتخلف عن البعثة كل من محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم.

وحقق منتخب مصر الفوز في المباراة الأولى أمام غينيا بهدف دون مقابل على استاد القاهرة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

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