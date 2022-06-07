تقرير: مانشستر يونايتد يراقب مدافع سبورتنج لشبونة

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن قيام مانشستر يونايتد بمراقبة جونسالو إيناسيو مدافع سبورتنج لشبونة لبحث إمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل.

إريك تين هاج المدير الفني الذي تولى تدريب الفريق مؤخرا قد بدأ بالفعل في البحث عن الأسماء التي يود التعاقد معها لبناء الفرق.

ويعد تدعيم خط الدفاع أحد أكثر الأمور إلحاحا في فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم.

بنسبة كبيرة سيغدار الفريق في الصيف الحالي كل من إريك بايلي، وأليكس توانزيبي، وفيل جونس مع عدم ضمان بقاء هاري ماجواير بنسبة 100%.

وفقا للتقارير فإن ولفرهامبتون كان يسعى للتعاقد مع اللاعب ولكن مانشستر يونايتد أصبح من الأندية التي ترغب في ضم اللاعب في الفترة الحالية.

وفقا لأبولا فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 34 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى بعض المكافآت للتعاقد مع اللاعب.

اللاعب البرتغالي صاحب الـ 20 عاما شارك مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 45 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمية أهداف وصناعة 3 آخرين وساهم في خروج فريقه بشباك نظفية في 20 مباراة.

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