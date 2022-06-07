حارس مرمى منتخب الشباب يقضي فترة معايشة في بايرن

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 13:02

كتب : FilGoal

مروان صالح - حارس مرمى منتخب الشباب

حصل مروان صالح حارس مرمى نادي سموحة ومنتخب مصر للشباب مواليد 2004 على فرصة للانضمام لفريق بايرن ميونيخ الألماني لقضاء فترة تدريب معه.

وبدأ مروان مسيرته في قطاع الناشئين في النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة، ويعد انتقاله إلى بايرن ضمن برنامج "فريق بايرن العالمي" لاكتشاف المواهب.

ويعد هذا الموسم الثاني من برنامج "فريق بايرن العالمي" لاكتشاف المواهب حول العالم، ما بين مواليد 2004 و2005.

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ووصل عدد المتقدمين للمشاركة في البرنامج 2604 لاعبا من 106 دولة، وتم قبول 20 لاعبا للمشاركة.

ويبدأ الموسم في ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل في الفترة من 6 إلى 14 يونيو، ثم جولة في ألمانيا.

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