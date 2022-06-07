فتح باب الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 12:42

كتب : FilGoal

شعار نادي غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة فتح باب الاكتتاب لأسهم شركة النادي لكرة القدم في البورصة المصرية.

وجاء بيان غزل المحلة الذي أعلن فيه كالآتي:

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تقرر فتح باب الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم (أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة المصرية)، وذلك اعتبارا من يوم 12 يونيو 2022 وحتى الأول من يوليو 2022، حيث تتولى شركة برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات (مدير الطرح).

ويمثل الاستثمار في اكتتاب شركة غزل المحلة لكرة القدم فرصة جيدة لكونها الشركة الأولى من نوعها في نشاط كرة القدم التي تطرح في البورصة المصرية، وسيتم قيد الأسهم بعد إتمام الاكتتاب العام في الأسهم المطروحة.

وتظهر خطة العمل تدفق نقدي صحي للشركة ومتوسط عائد متوقع يصل الى 21.5%، حيث إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على سعر السهم هو الأداء المالي الناجح المتوقع لشركة غزل المحلة لكرة القدم، وفي ظل عراقة اسم غزل المحلة كنادٍ، ذو قاعدة جماهيرية عريضة، و يعد واحدًا من عمالقة الكرة المصرية الستة الذين حصلوا على بطولة الدوري العام؛ مما يعطي ثقة في نجاح خطة العمل المستقبلية للشركة.

ويمثل الاكتتاب العام زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 98 مليون جنيه ليصبح رأس المال 200 مليون جنيه بعد الزيادة، ويمكن للمستثمرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم عن طريق تقديم طلبات الاكتتاب من خلال جميع شركات السمسرة من خلال تسجيل أمر الشراء الخاص بالعميل والمسدد لنسبة 100% من قيمة الأمر وهو 1.02 جنيه للسهم الواحد (الحد الأدنى للاكتتاب ألف سهم والحد الأقصى للاكتتاب اثنين مليون سهم)، وذلك من خلال نظام الصفقات الخاص بالبورصة المصرية (OPR) ، وستقوم البورصة و شركة مصر المقاصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب بمطابقة الطلبات المسجلة من قبل جميع شركات السمسرة مع الأموال المحصلة في حسابات تلقي الاكتتاب الخاص بشركات السمسرة علماً بانه لا يجوز للمكتتبين التوجه مباشراً للاكتتاب عن طريق البنك.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادي غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – في كيان مستقل يحمل اسم "شركة غزل المحلة لكرة القدم".

ويتكون رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم من حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحوالي 65 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 سنة، وتم زيادة رأس المال بـ 37 مليون جنيه من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية في اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون جنيه قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليون جنيه للاكتتاب العام.

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