سكاي: نيوكاسل يراقب سار للتعاقد معه

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن نية فريق نيوكاسل في التحرك من أجل ضم أول صفقاته الصيفية.

إسماعيلا سار لاعب واتفورد قد يكون أول صفقات نيوكاسل في الصيف المقبل وفقا لسكاي، فإن النادي يراقبه هو وموسى ديابي لاعب باير ليفركوزن.

وضعية سار قد تكون أكثر سهولة من ديابي لأن سار يتبقى في عقده موسمين فقط بالإضافة إلى هبوط فريقه للدرجة الأولى في إنجلترا.

اللاعب السنغالي وعلى الرغم من هبوط فريقه إلا أنه قد قدم أداء جيد وظهر بشكل مقبول.

ويسعى نيوكاسل لبناء فريق قوي لبداية المنافسة على التأهل للبطولات الأوروبية بداية من الموسم المقبل خصوصا بعد نقل الملكية إلى صندوق الاستثمار السعودي خلال الموسم المنقضي.

وقد يكون سار هو أول صفقات العهد السعودي بنادي نيوكاسل خلال الصيف المقبل، بعد برونو جيماريش وكريس وود الذين ضمهما النادي في الشتاء الماضي.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما شارك مع واتفورد خلال الموسم الماضي في 22 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين آخرين.