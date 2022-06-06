سكاي: ليفاندوفسكي واثق من انتقاله إلى برشلونة

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني لا يزال واثقا في إمكانية انتقاله إلى برشلونة خلال الصيف الجاري.

وقدم برشلونة عرضا رسميا، ولكن البافاري لم يرد حتى الآن بصورة قاطعة.

ويبقى عام واحد في عقد النجم البولندي مع بايرن ميونيخ.

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وقال ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي: "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت". موضحا أنه يريد تجربة نفسه في مسابقة دوري جديدة.

وأعرب المهاجم عن اعتقاده بأن النادي سيفعل الشيء الصحيح ولن يقف في طريقه "لمجرد أنه يستطيع ذلك".

وقضى النجم البولندي 8 سنوات في صفوف النادي الألماني، الذي انتقل إليه قادما من مواطنه بوروسيا دورتموند في صيف 2014، بصفقة انتقال حر.

على الرغم من هذه الثقة، فإن رئيس بايرن ميونيخ قال أمس -الأحد- إنه واثق ببقاء اللاعب للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

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