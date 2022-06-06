الاتحاد المصري لـ الاسكواش يرد على قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا

أصدر الاتحاد المصري للاسكواش بيانا رسميا بشأن قرار اللاعب محمد الشوربجي بتمثيل منتخب إنجلترا بدلا من مصر.

وجاء نص بيان الاتحاد المصري للاسكواش كالتالي:

اللاعب محمد الشوربجي هو لاعب مجتهد وموهوب من أسرة رياضية ومهتمة خاصة برياضة الاسكواش، وأخيه اللاعب مروان الشوربجي لاعب المنتخب المصري للرجال.

تلقى محمد تعليمه بالخارج وكان يفضل الإقامة بإنجلترا بصفة خاصة بمدينة بريستول حيث استكمل تعليمه بالمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية وكان في هذه الفترة (منذ عام 2013) يتم استدعاؤه لتمثيل مصر في بطولات العالم للرجال وكانت له اعتذارات مختلفة في هذا الشأن.

وكان اللاعب يحصل على العديد من المساهمات المالية من الاتحاد المصري للاسكواش طبقا للوائح والصادر بها قرارات وزارية من وزارة الشباب والرياضة على مدار الأعوام الماضية، وكذلك سداد رسوم الاشترالك السنوي في منظمة اللاعبين المحترفين PSA.

وقد تم تكريم اللاعب من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى في 1 يناير 2018.

مع العلم أن أخيه الأصغر مروان الشوربجي كانت استجابته سريعة دائما في تواجده مع المنتخب وحصول المنتخب على البطولات وآخرها في فرنسا 2017 المركز الأول.

وفي فترات مختلفة كان اللاعب يطلب مساعدات من الاتحاد، على سبيل المثال عند فقده جواز سفره في هونج كونج - ديسمبر 2015.

واستمر اللاعب في الإقامة بإنجلترا لحين بلوغ سن التصالح للحصول على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية لعدم أدائه الخدمة العسكرية بعد تخرجه.

ثم قام اللاعب بعد ذلك ببدء الإجراءات للحصول على الجنسية البريطانية والتي ساعده فيها أحد زملاؤه من اللاعبين الإنجليز وكان من تسهيلات الحصول عليها اللعب باسم المنتخب الإنجليزي وكان متوقعا أن يمثل إنجلترا في أي مناسبة قادمة.

ومصر لديها العديد من اللاعبين الموهوبين بدليل وجود 6 لاعبين مصريين ضمن أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم في التصنيف الدولي وهم جميعا محترفون وكل لاعب محترف له قناعاته الشخصية حيث أنه يعتمد في دخله على جوائزه المالية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش بشكل رسمي خوض محمد الشوربجي منافسات البطولات الدولية المقبلة كلاعب إنجليزي. (تفاصيل من هنا)

وأعلن نادي هليوبوليس فسخ تعاقده مع الشوربجي في بيان رسمي. (طالع التفاصيل)

ويصبح الشوربجي لاعبا إنجليزيا بداية من البطولة المقبلة والتي تقام في موريشيوس من 7 إلى 11 يونيو الجاري لتكون منافسات الجونة المفتوحة للاسكواش أخر بطولاته كلاعب مصري.

ومن المقرر أن يشارك محمد الشوربجي في بطولة بريطانيا المحلية في الفترة من 13 إلى 18 يونيو الجاري بمدينة مانشستر.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح الشوربجي في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحصل الشوربجي على العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته إذ حقق لقب بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

وكان أغسطس 2021 أخر مرة تصدر فيها محمد الشوربجي التصنيف العالمي للاسكواش ويفصله 9 أشهر عن المركز الرابع و10 عن المركز الثالث.

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