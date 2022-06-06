سبورت: الكشف عن سبب تأخر تجديد عقد جافي مع برشلونة

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

جافي - برشلونة X بلباو

يواصل نادي برشلونة العمل للحفاظ على موهبته الشابة جافي عن طريق ربطه بالفريق بعقد طويل الأجل.

وقدم برشلونة عرضا بالفعل لـ جافي الذي تنتهي مدة تعاقده قريبا مع النادي الكتالوني لكن لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن سبب التأخير يعود إلى عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بخصوص الجانب المالي.

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وأوضح لابورتا في وقت سابق أن خلال مقابلة مع Lesportiu الكتالونية بمستجدات موقف جافي، قائلا: "قدمنا له عرضا ولا يزال يدرسه وليس لدينا أي أخبار أنه قبل العرض، المعلومات التي لدينا أنه يدرس عدة عروض ويقارن بينها وأنه في مرحلة ما سيكون عليه الإعلان عن اختياره، أوضحنا موقفنا بالفعل ولم يتم قبوله من قبل وكيل أعمال اللاعب".

وواصل "إنه لاعب نحبه جميعا ويبلغ من العمر 17 عاما وله حاضر ومستقبل رائع في برشلونة ولا نفهم لماذا يتلاعب ممثله ويجعله يقارن بين عدة عروض، أعتقد أن عرض برشلونة لـ جافي أكثر من مقبول ولن نستطيع تجاوز مستويات محددة لأنني لا أريد أن يستمر برشلونة في الطريق الذي سار فيه من سبقونا ودفعوا بالنادي إلى الخراب".

ويواجه برشلونة خطر فقدان جوهرته الثمينة وسط عدم مقدرته في التنافس مع ليفربول الذي سيسعي لإغراء جافي ماديا لإقناعه وتفعيل بند الشرط الجزائي المقدر بـ 42 مليون إستيرليني.

ولا يزال صاحب الـ17 عاما يتقاضى قرابة 300 ألف يورو سنويا، وهو راتبه قبل انضمامه للفريق الأول.

وشارك جافي مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 40 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 6 آخرين.

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