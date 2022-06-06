الزمالك يهزم الاتصالات بثنائية وديا

فاز الزمالك على الاتصالات بثنائية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعداد الأبيض لمباريات كأس مصر والدوري المصري.

وأقيمت المباراة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر نادي الزمالك.

وأقيمت المباراة بنظام 3 أشواط، مدة كل شوط منهم 30 دقيقة.

وسجل ثنائية الزمالك محمد حمدي في الدقيقة 12 من الشوط الثاني، ويوسف أسامة نبيه في الدقيقة 28 من الشوط ذاته.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: عبدالرحمن نفاد

الدفاع: حازم إمام - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - عبدالله جمعة - محمد أوناجم - يوسف أوباما

الهجوم: عمر السعيد

وتعرض حازم إمام للإصابة في بداية المباراة وغادر وشارك بدلا منه يوسف أسامة نبيه.

وفي الشوط الثاني شارك محمد عواد وأشرف بنشرقي وإسلام جابر من الفريق الأول، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب والناشئين.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية يوم 13 يونيو الجاري في دور الـ32 لكأس مصر، ثم يواجه الأهلي يوم 19 من الشهر ذاته في قمة الدوري.

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