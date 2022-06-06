تقارير: دي ماريا ينتظر تحرك برشلونة من أجله

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن احتمالية انضمام أنجيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان السابق ومنتخب الأرجنتين إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل.

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 34 عاما أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي وأصبح له الحق في التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

ويواجه برشلونة بشدة خطر فقدان عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده ولم يتفق مع الإدارة على تمديده حتى الآن لذلك تبحث إدارة البلوجرانا تعزيز مركز الجناح الأيمن بلاعب جديد.

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الخيار الأول لبرشلونة هو التعاقد مع رافينيا لاعب ليدز يونايتد ولكن وفقا لموندو ديبورتيفو فإن دي ماريا سيكون خيارا ثانيا أمام برشلونة في حال فشلت الصفقة بسبب مغالاة النادي الإنجليزي.

يوفنتوس كان قد أبدى اهتمامه بضم دي ماريا خلال فترة الانتقالات المقبلة بالفعل وهو النادي الأقرب لضمه حسب التقارير ولكن اللاعب الأرجنتيني لن يتسرع في الاتفاق والتوقيع تحسبا لتحرك برشلونة من أجله.

دي ماريا شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 9 آخرين.

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