مبابي يتصدر وفينسيوس جونيور وصيفا.. أغلى 10 لاعبين في العالم

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

تصدر كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قائمة أغلى لاعبي العالم بعدما جدد عقده مع النادي الفرنسي حتى 2025.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

وحسبما نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES فإن القيمة التسويقية لـ مبابي وصلت إلى 206 مليون يورو على الرغم من أنه ليس متاحا للبيع وقد جدد للتو عقده.

وحل البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد المتوج حديثا بلقب دوري أبطال أوروبا فى الوصافة بقيمه تسويقية 185 مليون يورو.

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بينما أتى المهاجم النرويجي إرلينج هالاند ثالثا بعدما أتم انتقاله إلى مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا 153 مليون يورو.

فيما جاء في المركز الرابع نجم برشلونة الشاب بيدري بقيمة تسويقية وصلت إلى 135.1 مليون يورو.

وحل خامسا جودي بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند يقيمة تسويقية وصلت إلى 133.7 مليون يورو.

وجاء القائمة كالآتي:

1 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 206 مليون يورو

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 185.3 مليون يورو.

3- إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند): 152.6 مليون يورو.

4- بيدري (برشلونة): 135.1 مليون يورو.

5- جودي بيلينجهام (بوروسيا دورتموند): 133.7 مليون يورو

6- فيل فودين ( مانشستر سيتي): 124 مليون يورو,.

7- فرينكي دي يونج (برشلونة): 112.5 مليون يورو

8- لويس دياز(ليفربول): 110 مليون يورو.

9- روبن دياز (مانشستر سيتي): 109.6 مليون يورو.

10- فيران توريس (برشلونة): 109.5 مليون يورو.

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