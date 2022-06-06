اسكواش - هليوبوليس يعلن فسخ تعاقده مع محمد الشوربجي

أعلن نادي هليوبوليس فسخ تعاقده مع لاعب الاسكواش محمد الشوربجي في بيان رسمي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش بشكل رسمي خوض محمد الشوربجي منافسات البطولات الدولية المقبلة كلاعب إنجليزي. (تفاصيل من هنا)

وكان الشوربجي أكثر اللاعبين المصريين تصدرا للتصنيف العالمي بـ 50 شهرا.

وأشار هليوبوليس في بيانه إلى أن مجلس الإدارة قد قرر فسخ تعاقده مع الشوربجي بعد علمه بقرار تمثيل إنجلترا ومخاطبة الاتحاد لحفظ حق النادي.

وجاء بيان النادي كالآتي: "فى ضوء ما تم تداوله ونشره على الصفحات و المواقع الرياضية المختلفة على لسان لاعب الاسكواش بالنادى محمد الشوربجى حول لعبه البطولات القادمة باسم دولة انجلترا".

"فقد قرر مجلس الإدارة بعد مراجعة بنود العقد المبرم بين النادى واللاعب فسخ عقد اللاعب محمد الشوربجى مع مخاطبة الاتحاد لحفظ حق النادي".

ويصبح الشوربجي لاعبا إنجليزيا بداية من البطولة المقبلة والتي تقام في موريشيوس من 7 إلى 11 يونيو الجاري لتكون منافسات الجونة المفتوحة للاسكواش أخر بطولاته كلاعب مصري.

ومن المقرر أن يشارك محمد الشوربجي في بطولة بريطانية المحلية في الفترة من 13 إلى 18يونيو الجاري بمدينة مانشستر.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح الشوربجي في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحصل الشوربجي على العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته إذ حقق لقب بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

وكان أغسطس 2021 أخر مرة تصدر فيها محمد الشوربجي التصنيف العالمي للاسكواش ويفصله 9 أشهر عن المركز الرابع و10 عن المركز الثالث.

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