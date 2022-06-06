اسكواش - هليوبوليس يعلن فسخ تعاقده مع محمد الشوربجي

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي

أعلن نادي هليوبوليس فسخ تعاقده مع لاعب الاسكواش محمد الشوربجي في بيان رسمي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش بشكل رسمي خوض محمد الشوربجي منافسات البطولات الدولية المقبلة كلاعب إنجليزي. (تفاصيل من هنا)

وكان الشوربجي أكثر اللاعبين المصريين تصدرا للتصنيف العالمي بـ 50 شهرا.

أخبار متعلقة
إصابة حازم إمام خلال ودية الزمالك أمام الاتصالات بعد إصابته بالرباط الصليبي.. مهاجم الإسماعيلي يجري جراحة ناجحة في القاهرة بعد غياب 11 شهرا.. عودة الشناوي لحراسة مرمى بيراميدز في ودية اتحاد جدة هيثم عرابي مديرا رياضيا لـ نادي أسوان

وأشار هليوبوليس في بيانه إلى أن مجلس الإدارة قد قرر فسخ تعاقده مع الشوربجي بعد علمه بقرار تمثيل إنجلترا ومخاطبة الاتحاد لحفظ حق النادي.

وجاء بيان النادي كالآتي: "فى ضوء ما تم تداوله ونشره على الصفحات و المواقع الرياضية المختلفة على لسان لاعب الاسكواش بالنادى محمد الشوربجى حول لعبه البطولات القادمة باسم دولة انجلترا".

"فقد قرر مجلس الإدارة بعد مراجعة بنود العقد المبرم بين النادى واللاعب فسخ عقد اللاعب محمد الشوربجى مع مخاطبة الاتحاد لحفظ حق النادي".

ويصبح الشوربجي لاعبا إنجليزيا بداية من البطولة المقبلة والتي تقام في موريشيوس من 7 إلى 11 يونيو الجاري لتكون منافسات الجونة المفتوحة للاسكواش أخر بطولاته كلاعب مصري.

ومن المقرر أن يشارك محمد الشوربجي في بطولة بريطانية المحلية في الفترة من 13 إلى 18يونيو الجاري بمدينة مانشستر.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح الشوربجي في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحصل الشوربجي على العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته إذ حقق لقب بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

وكان أغسطس 2021 أخر مرة تصدر فيها محمد الشوربجي التصنيف العالمي للاسكواش ويفصله 9 أشهر عن المركز الرابع و10 عن المركز الثالث.

طالع أيضا..

تحديد موقف صلاح من لقاء إثيوبيا

صدمة كبيرة للاسكواش المصري

اتحاد اليد يتوجه ببلاغات ضد رئيس الزمالك

جديد موقف ماني بين ليفربول وبايرن

اسكواش محمد الشوربجي هليوبوليس
نرشح لكم
وزير الرياضة: عدم تكريم صلاح في المطار؟ لم يخبرنا بموعد وصوله.. وقرار الشوربجي غير مقبول تنس طاولة - بقرار من وزير الرياضة.. عمر عصر سفيرا للمشروع القومي للموهبة اسكواش - رئيس الاتحاد: الشوربجي رفض اللعب لمنتخب مصر طوال 5 سنوات الاتحاد المصري لـ الاسكواش يرد على قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا كرة طائرة - الزمالك يمدد تعاقده مع أحمد فتحي الشوربجي: إنجلترا آمنت بي في موسمي الأسوأ.. وأنا بطل مصر الوحيد بلا صورة في المطار NBA - جولدن ستيت يسحق بوسطن ويعادل النتيجة في سلسلة النهائي كرة سلة - هيثم كمال يجري جراحة الغضروف ويغيب عن تصفيات المونديال
أخر الأخبار
وزير الرياضة: عدم تكريم صلاح في المطار؟ لم يخبرنا بموعد وصوله.. وقرار الشوربجي غير مقبول 2 ساعة | منتخب مصر
فتح الله: رمضان صبحي لا يرغب في الرحيل.. ولم يتم طرح اسم بنشرقي في بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
شوبير: رغبة مهند لاشين حسمت انتقاله إلى فيوتشر.. ولن نبيع أي لاعب 2 ساعة | الكرة المصرية
المدير التنفيذي لـ ألميريا: لا نستهدف التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري أو السعودي 2 ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب" 2 ساعة | الكرة المصرية
فييرا: سعيد بالعودة لوطني الثاني.. وراض عن أداء اللاعبين في التدريب الأول 2 ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام: صلاح يعلم دوره جيدا كفائد لـ منتخب مصر.. وهذا موقف النني وتريزيجيه 3 ساعة | منتخب مصر
رئيس أسوان يكشف لـ في الجول أسباب تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا للنادي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 3 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 4 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية