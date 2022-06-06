إصابة حازم إمام خلال ودية الزمالك أمام الاتصالات

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 17:38

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام - الزمالك × إنبي

تعرض حازم إمام لاعب الزمالك للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام المصرية للاتصالات الودية.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك مع المصرية للاتصالات في مباراة ودية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للعودة من التوقف الدولي.

وشعر حازم إمام بشد خفيف خلال الشوط الأول من المباراة ليقرر جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك استبداله خوفا من تفاقم الإصابة ليحل يوسف أسامة نبيه بدلا منه.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو على استاد القاهرة في دور الـ 32 من كأس مصر للموسم الحالي.

وسيلعب الزمالك المباراة بدون اللاعبين الدوليين الذين تم استدعائهم لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان الزمالك قد وصل إلى نهائي كأس مصر للموسم الماضي بعد الفوز على أسوان في مباراة قبل النهائي.

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