هيثم عرابي مديرا رياضيا لـ نادي أسوان

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 17:27

كتب : رضا السنباطي

فريق أسوان

أعلن نادي أسوان تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا لقطاع كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتأهل نادي أسوان إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل بعدما تصدر مجموعته "الصعيد" في دوري الدرجة الثانية.

وأعرب عرابي عن سعادته بمنصبه الجديد في النادي عبر "فيسبوك" قائلا: "السلام عليكم، تحدي جديد.. المدير الرياضي لنادي أسوان صاحب التاريخ الكبير و الصاعد للدوري الممتاز، شكرا لمجلس الادارة برئاسة المستشار الشافعي صالح وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين اللي اتشرفت بيهم وأن شاء الله اكون عند حسن ظنكم وحسن ظن جماهير أسوان. دعواتكم".

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وفي سياق متصل، تحدث الشافعي صالح رئيس أسوان لـ FilGoal.com بخصوص خطة الفريق للصعود قائلا: "هناك أكثر من عرض للاستثمار في نادي أسوان للموسم الجديد".

وأضاف "لدينا ثلاثة شروط من أجل الموافقة على ذلك الاستثمار".

وأردف "أولا يجب الحفاظ على هوية النادي واسم نادي أسوان".

وتابع "أما الشرط الثاني فهو خوض نادي أسوان مبارياته على ملعبه في أسوان".

وواصل "وأخيرا يجب أن يكون هناك خطاب ضمان في أحد البنوك يساوي قيمة العقد لتسييره والصرف على الفريق في حالة تقاعس المتعاقد مع الفريق".

وودع أسوان مؤخرا منافسات كأس مصر للموسم الماضي بعد الخسارة من الزمالك في نصف النهائي.

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