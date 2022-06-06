بعد غياب 11 شهرا.. عودة الشناوي لحراسة مرمى بيراميدز في ودية اتحاد جدة

عاد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز للمشاركة مع فريقه مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السعودي الودية والتي تقام على ملعب الاتحاد في مدينة جدة بالسعودية، في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي الحالي.

وغاب الشناوي عن بيراميدز لما يقرب من سنة بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مهدي سليمان - يوسف نادر - أحمد أيمن منصور - رمضان صبحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويستأنف بيراميدز مواجهاته المحلية بلقاء إيسترن كومباني يوم 22 يونيو الجاري في الدوري، قبل مواجهة الأهلي يوم 26 من نفس الشهر في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي 2021.

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