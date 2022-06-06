كرة سلة - هيثم كمال يجري جراحة الغضروف ويغيب عن تصفيات المونديال

أجرى هيثم كمال قائد منتخب مصر لكرة السلة جراحة الغضروف خلال الساعات الماضية ليتأكد غيابه عن المرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

ويستعد المنتخب المصري لخوض معسكر مغلق خلال شهر يونيو الجاري من أجل الاستعداد لخوض المرحلة الثانية من التصفيات على صالة برج العرب بالأسكندرية في الأول من شهر يوليو القادم.

وخضع هيثم كمال لجراحة الغضروف في ركبة القدم اليمنى بعد عرض حالته على الجهاز الطبي للمنتخب المصري ليتأكد خروجه من قائمة الفراعنة استعدادًا للتصفيات القادمة.

ويبدأ معسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء القادم في صالة الدكتور حسن مصطفى قبل السفر إلى الأسكندرية لخوض معسكر آخر مغلق في صالة برج العرب المقرر لها استضافة التصفيات في بداية شهر يوليو.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

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