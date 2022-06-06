كرة سلة - هيثم كمال يجري جراحة الغضروف ويغيب عن تصفيات المونديال

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 17:07

كتب : هاني العوضي

هيثم كمال منتخب مصر لكرة السلة

أجرى هيثم كمال قائد منتخب مصر لكرة السلة جراحة الغضروف خلال الساعات الماضية ليتأكد غيابه عن المرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

ويستعد المنتخب المصري لخوض معسكر مغلق خلال شهر يونيو الجاري من أجل الاستعداد لخوض المرحلة الثانية من التصفيات على صالة برج العرب بالأسكندرية في الأول من شهر يوليو القادم.

وخضع هيثم كمال لجراحة الغضروف في ركبة القدم اليمنى بعد عرض حالته على الجهاز الطبي للمنتخب المصري ليتأكد خروجه من قائمة الفراعنة استعدادًا للتصفيات القادمة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت يهزم الرياضي في سلسلة نهائي الدوري اللبناني كرة سلة - أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك.. وموقفه الحالي كرة سلة - الزمالك يتم اتفاقه مع عبد الرحمن سعد كرة سلة - الزمالك يجدد تعاقد أنس أسامة لمدة موسمين

ويبدأ معسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء القادم في صالة الدكتور حسن مصطفى قبل السفر إلى الأسكندرية لخوض معسكر آخر مغلق في صالة برج العرب المقرر لها استضافة التصفيات في بداية شهر يوليو.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

طالع أيضا..

تحديد موقف صلاح من لقاء إثيوبيا

صدمة كبيرة للاسكواش المصري

اتحاد اليد يتوجه ببلاغات ضد رئيس الزمالك

جديد موقف ماني بين ليفربول وبايرن

منتخب مصر كرة سلة هيثم كمال
نرشح لكم
بعد قرار تمثيل إنجلترا.. الشوربجي: لأول مرة سأحظى بالدعم.. ومتحمس لخوض التحدي "بسبب الإساءة لـ حسن مصطفى".. الاتحاد المصري لكرة اليد يتوجه ببلاغات ضد رئيس الزمالك خبر في الجول - رغم قرار شقيقه.. مروان الشوربجي مستمر في تمثيل مصر ببطولات الاسكواش تنس - أنس جابر تواصل إنجازاتها وتتقدم للمركز الرابع عالميا لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا نادال: سأواصل القتال.. وبدون هؤلاء لاعتزلت منذ وقت طويل تنس - الرابعة عشر.. نادال يستعيد عرش رولان جاروس تنس - شفيونتيك: لم أصدق نفسي حين رأيت ليفاندوفسكي في المدرجات
أخر الأخبار
كرة سلة - هيثم كمال يجري جراحة الغضروف ويغيب عن تصفيات المونديال 11 دقيقة | رياضات أخرى
وديتان لـ الإسماعيلي ضد الداخلية والبنك الأهلي في القاهرة 14 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عبد الشافي أساسي أمام الاتصالات في ودية من 3 أشواط 15 دقيقة | الكرة المصرية
كريستيانو يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير مانشستر يونايتد 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وصفه بالعاهرة وهدده بكسر ساقه.. هالاند يتهم مدافع السويد بالتعدي اللفظي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب: قررنا تمديد عقد ميلنر لهذه الأسباب 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيراميكا كليوباترا ينهي معسكره المغلق بوديتين أمام طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
ميلنر مستمر مع ليفربول حتى 2023 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك