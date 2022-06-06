وصفه بالعاهرة وهدده بكسر ساقه.. هالاند يتهم مدافع السويد بالتعدي اللفظي

اتهم إرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج المدافع السويدي ألكسندر ميلوسيفيتش بالاعتداء اللفظي خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

والتقطت الكاميرات مشادة كلامية تجمع بين هالاند وميلوسيفيتش في أكثر من مناسبة على مدار المبارة.

وقال هالاند عقب المباراة لـTV2 النرويجية بخصوص ذلك: "وصفني أولاً بالعاهرة، وأخبرني أنه سوف يكسر ساقي، ثم سجلت بعد دقيقة ونصف، هذا كان جيدا".

وبدوره رد ميلوسيفيتش على ادعاءات هالاند، وقال: "من الوقاحة أن يتهمني أني قلت ذلك، لأنني لا أتحدث النرويجية وهو لا يتحدث السويدية، لذلك لا أعرف كيف من الممكن أن نتواصل".

وأضاف "أنا لا أتحدث الإنجليزية على أرض الملعب، لذلك من المدهش أنه يدعي أشياء لم أقلها".

وفاز منتخب النرويج أمام نظيره السويدي بهدفين سجلهما هالاند مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات من المنافسة.

وتصدّر منتخب النرويج ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه، منتخب صربيا.

فيما يحتل منتخب السويد المركز الثالث بثلاث نقاط بينما تذيّلت سلوفينيا الترتيب دون نقاط.

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