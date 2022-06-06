وصفه بالعاهرة وهدده بكسر ساقه.. هالاند يتهم مدافع السويد بالتعدي اللفظي

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

هالاند - النرويج - السويد

اتهم إرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج المدافع السويدي ألكسندر ميلوسيفيتش بالاعتداء اللفظي خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

والتقطت الكاميرات مشادة كلامية تجمع بين هالاند وميلوسيفيتش في أكثر من مناسبة على مدار المبارة.

وقال هالاند عقب المباراة لـTV2 النرويجية بخصوص ذلك: "وصفني أولاً بالعاهرة، وأخبرني أنه سوف يكسر ساقي، ثم سجلت بعد دقيقة ونصف، هذا كان جيدا".

أخبار متعلقة
رأسية تنقذ إسبانيا أمام التشيك.. هالاند وميتروفيتش يستعدان للدوري الإنجليزي رئيس سيتي: نتابع هالاند منذ 5 سنوات.. واختياره لنا يعني الكثير 147 هدفا لا تكفي.. لماذا لم يكن تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند مجرد رفاهية هدف قاتل ووداعية هالاند يساهمان في بقاء مرموش وشتوتجارت بالدوري الألماني

وبدوره رد ميلوسيفيتش على ادعاءات هالاند، وقال: "من الوقاحة أن يتهمني أني قلت ذلك، لأنني لا أتحدث النرويجية وهو لا يتحدث السويدية، لذلك لا أعرف كيف من الممكن أن نتواصل".

وأضاف "أنا لا أتحدث الإنجليزية على أرض الملعب، لذلك من المدهش أنه يدعي أشياء لم أقلها".

وفاز منتخب النرويج أمام نظيره السويدي بهدفين سجلهما هالاند مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات من المنافسة.

وتصدّر منتخب النرويج ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه، منتخب صربيا.

فيما يحتل منتخب السويد المركز الثالث بثلاث نقاط بينما تذيّلت سلوفينيا الترتيب دون نقاط.

طالع أيضا..

تحديد موقف صلاح من لقاء إثيوبيا

صدمة كبيرة للاسكواش المصري

اتحاد اليد يتوجه ببلاغات ضد رئيس الزمالك

جديد موقف ماني بين ليفربول وبايرن

إرلينج هالاند السويد النرويج
نرشح لكم
آس: بعد برشلونة.. يوفنتوس يبدي اهتمامه بـ كارلوس سولير موندو: برشلونة يحدد ضحية صفقة ليفاندوفسكي.. وكيفية تعويضه رومانو: اتفاق بين ماني وبايرن ميونيخ.. وسبب تعطل الصفقة إلى الآن رأسية تنقذ إسبانيا أمام التشيك.. هالاند وميتروفيتش يستعدان للدوري الإنجليزي رونالدو وكانسيلو وتقنية الفيديو.. البرتغال تضرب سويسرا برباعية في دوري الأمم اتق شر الدقيقة الأولى.. جيرونا يقلب طاولة المنطق على إيبار ويتأهل لنهائي ملحق الدوري الإسباني بيل: أعظم فوز في تاريخ ويلز.. وخطط الاعتزال تأجلت لبعض الوقت انتهت في دوري الأمم الأوروبية - التشيك (2) - (2) إسبانيا.. البرتغال (4) - (0) سويسرا
أخر الأخبار
هيثم عرابي مديرا رياضيا لـ نادي أسوان 9 دقيقة | الكرة المصرية
بعد غياب 11 شهرا.. عودة الشناوي لحراسة مرمى بيراميدز في ودية اتحاد جدة 11 دقيقة | الكرة المصرية
NBA - جولدن ستيت يسحق بوسطن ويعادل النتيجة في سلسلة النهائي 16 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - هيثم كمال يجري جراحة الغضروف ويغيب عن تصفيات المونديال 29 دقيقة | رياضات أخرى
وديتان لـ الإسماعيلي ضد الداخلية والبنك الأهلي في القاهرة 32 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عبد الشافي أساسي أمام الاتصالات في ودية من 3 أشواط 33 دقيقة | الكرة المصرية
كريستيانو يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير مانشستر يونايتد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وصفه بالعاهرة وهدده بكسر ساقه.. هالاند يتهم مدافع السويد بالتعدي اللفظي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك