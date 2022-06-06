نيمار يواصل الزحف نحو رقم بيليه التاريخي ويقود البرازيل للفوز على اليابان

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

نيمار - منتخب البرازيل

واصل نيمار زحفه نحو رقم بيليه الهداف التاريخي للبرازيل بعد قيادته لمنتخب بلاده للفوز على اليابان وديا.

وتغلب منتخب البرازيل على اليابان وديا بهدف دون مقابل سجله نيمار من ركلة جزاء.

ورفع نيمار رصيده إلى 74 هدفا دوليا من 119 مباراة بينما بيليه لا يزال في الصدارة بـ 77 هدفا من 92 مباراة.

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وسجل نيمار هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وبدأ منتخب البرازيل المباراة بخطورة مبكرة في الدقيقة الثانية عن طريق لوكاس باكيتا ولكن ارتطمت الكرة بالقائم الأيمن.

وواصل منتخب السامبا هجماته بتسديدة من جملة رائعة لرافينيا في الدقيقة 19 ولكن تألق حارس مرمى اليابان وحولها إلى ركنية.

وكاد كاسيميرو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 26 برأسية رائعة ولكن أعلى العارضة.

وتواصلت خطورة الهجوم البرازيلي وفي الدقيقة 42 سدد نيمار كرة قوية ولكن واصل حارس مرمى اليابان تألقه.

وهدأ اللقاء قليلا في الشوط الثاني مع اعتماد منتخب اليابان على الهجمات المرتدة.

وتألق حارس مرمى اليابان في الدقيقة 75 لتسديدة نيمار وتابعها جابرييل خيسوس بتسديدة في العارضة ولكن احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بسبب عرقلة ريتشارليسون.

ونجح نيمار في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف أول في الدقيقة 77 على يسار حارس مرمى اليابان.

وكان منتخب البرازيل قد تغلب على كوريا الجنوبية وديا أيضا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة رفقة منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون في منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

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