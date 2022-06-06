مصدر من المنتخب لـ في الجول: تحول مسحة الشناوي إلى سلبية.. وموقفه من التدريبات

تعافى محمد الشناوي من فيروس كورونا بعدما تحولت مسحته إلى سلبية، ويخضع اللاعب لمسحة أخرى لتحديد موقفه النهائي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

وكان الشناوي قد غاب عن مواجهة مصر أمام غينيا في افتتاح منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وتغلب منتخب مصر على غينيا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد في الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء.

وقال مصدر من المنتخب لـ FilGoal.com: "تحولت مسحة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق إلى سلبية".

وأوضح "خضع الشناوي لمسحة صباح اليوم الإثنين وجاءت نتيجتها سلبية".

وكشف المصدر "يخضع الشناوي لمسحة جديدة مساء اليوم للتأكد من تعافيه التام من فيروس كورونا".

واختتم تصريحاته "على ضوء نتيجة المسحة المسائية سيتحدد موقف الشناوي من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم أو عدمها".

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى مالاوي لمواجهة منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان منتخب إثيوبيا قد خسر أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية.

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