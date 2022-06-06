موندو: برشلونة يحدد ضحية صفقة ليفاندوفسكي.. وكيفية تعويضه

حدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة ضحية الفريق لإتمام التعاقدات في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة اختار الهولندي فرينكي دي يونخ للرحيل عن النادي هذا الموسم من أجل تدعيم الفريق بمراكز آخرى.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يعلم بالفعل أن دي يونج أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الوقت الحالي لكنه يعي ضرورة التخلي عن بعض اللاعبين المهمين للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وكان ليفاندوفسكي أعلن بشكل صريح رغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ وسط أنباء عن اتفاقات شخصية بينه وبين برشلونة.

وبحسب "بيلد" فإن برشلونة تقدم بعرض رسمي لشراء ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده صيف 2023 مقابل 32 مليون يورو.

فيما يطلب بايرن 40 مليون يورو من أجل الاستغناء عن هداف الفريق.

كيف سيعوض برشلونة فرينكي دي يونج؟

"موندو ديبورتيفو" عرضت خيارات برشلونة حال رحيل لاعب الوسط الهولندي، وهو برناردو سيلفا متوسط ميدان مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يرى أن اللاعب البرتغالي هو خير بديل كونه سيقوم بوظيفة دي يونج فضلا هن إمكانياته الهجومية ومقدرته التهديفية.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين.

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