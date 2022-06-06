إيكاردي يرد على شائعات رغبة سان جيرمان في بيعه

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

إيكاردي يحتفل بهدف باريس سان جيرمان في لوريان

رد ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان على الشائعات التي ربطته بالرحيل من ناديه الفرنسي هذا الصيف.

وذكرت بعض التقارير أن سان جيرمان يرغب في التخلص من المهاجم الأرجنتيني في فترة الانتقالات الصيفية، أخرها تقرير جريدة لا جازيتا ديللو سبورت، لكن الذي رد عليه إيكاردي.

وقال إيكاردي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "تعاقدي مع باريس سان جيرمان يمتد للموسمين المقبلين".

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وأضاف "مسيرتي المهنية ليست في خطر كما تذكر وسائل الإعلام".

وشدد "قررت البقاء في باريس سان جيرمان".

وأكمل "عمري 29 عاما والناس تعرف من أنا بعد تسجيل ما يقرب من 200 هدف".

وعانى إيكاردي من عدم المشاركة بشكل منتظم مع الفريق الفرنسي في الموسم المنصرم تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو.

وكان المهاجم الأرجنتيني على وشك الانتقال إلى يوفنتوس في يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم بنجاح.

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