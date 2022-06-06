خبر في الجول - رغم قرار شقيقه.. مروان الشوربجي مستمر في تمثيل مصر ببطولات الاسكواش

يواصل مروان الشقيق الأصغر لمحمد الشوربجي في تمثيل مصر ببطولات الاسكواش الدولية.

وكان الاتحاد الإنجليزي لرياضة الاسكواش قد أعلن تمثيل محمد الشوربجي لإنجلترا في البطولات الدولية المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن قرار محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا بتمثيل إنجلترا يخصه فقط ولا يؤثر على استمرار شقيقه الأصغر في تمثيل مصر.

ويحتل مروان الشوربجي حاليا المركز التاسع في التصنيف العالمي للعبة.

ويواصل مروان الشوربجي مسيرته في الاسكواش كلاعب مصري رغم قرار شقيقه.

وتجمع بطولة موريشيوس المفتوحة الشقيقين ولكن لأول مرة كل منهما يمثل منتخب مختلف.

وتقام بطولة موريشيوس في الفترة من 7 إلى 11 يونيو الجاري، ويلعب محمد الشوربجي تحت علم إنجلترا بينما يمثل شقيقه مروان مصر.

وقد تجمع مواجهة مرتقبة الثنائي في نصف النهائي حال بلغ كل منهما ذلك الدور.

ويصبح محمد الشوربجي لاعبا إنجليزيا بداية من البطولة المقبلة لتكون منافسات الجونة المفتوحة للاسكواش أخر بطولاته كلاعب مصري.

ومن المتوقع أن يشارك محمد الشوربجي في بطولة بريطانية المحلية والمقرر لها في الفترة من 13 إلى 18يونيو الجاري بمدينة مانشستر بينما في نفس التوقيت يلعب مروان بطولة الجمهورية في مصر.

ويبلغ محمد الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح الشوربجي الكبير في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحصل الشوربجي على العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته إذ حقق لقب بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

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