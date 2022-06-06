رومانو: إنتر سيعلن ضم مخيتاريان خلال أيام

يبدو أن هنريك مخيتاريان لاعب روما سينضم خلال أيام إلى إنتر بشكل رسمي.

وأوضح فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت أن مختاريان يستعد لتوقيع عقود انتقاله إلى إنتر حتى يونيو 2024.

الأرميني سيحل محل أرتورو فيدال الذي سيغادر إنتر هذا الصيف كما هو متوقع.

وأغلق ميختاريان الباب في وجه ناديه روما بشأن تجديد تعاقده وقرر خوض تجربة جديدة.

وينتهي تعاقد اللاعب الأرميني مع نادي العاصمة الإيطالية بنهاية شهر يونيو الجاري ويحق له الانتقال لأي ناد آخر مجانا.

وحاول روما خلال الأشهر الأخيرة الوصول لحل وسط مع مخيتاريان كي يجدد تعاقده.

وكانت صحيفة " كوريري ديللو سبورت" قد أشارت إلى أن إنتر سيدفع لمخيتاريان 3.5 مليون يورو على مدار عامين وهو العرض الذي لم يستطع روما تقديمه.

وانضم مخيتاريان إلى روما قادما من أرسنال في صيف عام 2019 وشارك في 116 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 28 آخرين.

video:1

طالع أيضا..

صدمة كبيرة للاسكواش المصري

منتخب مصر يوضح موقف المصابين

جديد موقف ماني بين ليفربول وبايرن

مؤتمر إيهاب جلال بعد أول فوز رسمي