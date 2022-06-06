تشكيل البرازيل - نيمار وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام اليابان
الإثنين، 06 يونيو 2022 - 12:09
كتب : FilGoal
يقود الثنائي نيمار وفينيسيوس جونيور هجوم البرازيل أمام اليابان في المباراة الودية بين الفريقين.
بينما يحرس أليسون حراسة مرمى السامبا بعدما شارك ويفيرتون في مباراة كوريا الجنوبية الودية.
وكان منتخب البرازيل قد تغلب على كوريا الجنوبية وديا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.
وجاء تشكيل البرازيل:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أليكس داني ألفيش – ماركينيوس – ميليتاو – أرانا
الوسط: لوكاس باكيتا – كاسيميرو – فريد
الهجوم: رافينيا – فينيسيوس جونيور – نيمار
ويتواجد منتخب البرازيل رفقة صربيا وسويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.
أما منتخب اليابان ففي المجموعة الخامسة رفقة إسبانيا وألمانيا وفي انتظار المنتخب الرابع والمتأهل من الملحق العالمي.
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