ماركا: جيسوس على رادار ريال مدريد

أصبح جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد، إذ يفكر النادي الملكي في ضمه هذا الصيف.

ولا يمانع مانشستر سيتي رحيل المهاجم البرازيلي خاصة بعد التعاقد مع النرويجي إيرلنج هالاند.

وذكرت جريدة ماركا أن اسم جابرييل جيسوس هو أحد الأسماء التي ظهرت في اللقاء الذي عقده فلورنتينو بيريز رئيس النادي مع خوسيه أنجيل سانشيز المدير الرياضي والمدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد تهتم بضم اللاعب وعلى عكس الأسماء الأخرى التي تم عرضها في الاجتماع.

ريال مدريد قد يجد منافسة من أرسنال الذي يستعد لمضاعفة عرضه من أجل ضم جيسوس في الموسم المقبل وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ويضع أرسنال اللاعب على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.

وبدأ أرسنال في الحديث مع مارسيلو بيتيناتي وكيل اللاعب بشكل مبدئي من أجل التفاوض لضمه.

وفقا لديلي ميل فإن أرسنال سيعرض 190 ألف إسترليني كراتب أسبوعي إضافة إلى بعض الحوافز وهو تقريبا ضعف الراتب الذي يحصل عليه اللاعب مع مانشستر سيتي.

ويراهن أرسنال على عرضه المادي من أجل التعاقد مع اللاعب بجانب وعده بالحصول على مكان أساسي على الرغم من عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

وشارك جابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي الموسم الماضي في 41 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وصناعة 12 آخرين.

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