بسبب مستحقات التأهل إلى كأس العالم.. لاعبو كندا يرفضون خوض ودية بنما

ألغيت مباراة كندا أمام بنما الودية ضمن استعدادات الأول لخوض منافسات كأس العالم بسبب إضراب اللاعبين.

ورفض لاعبو كندا خوض المباراة بسبب الخلاف مع اتحاد كرة القدم الكندي على مستحقات التأهل إلى كأس العالم.

وكشف موقع سي بي سي سبورت الكندي عن إصدار اللاعبين لبيان يرفضون فيه خوض المباريات لحين حل أزمة المستحقات.

وتم إلغاء المباراة قبل أقل من ساعتين من انطلاقها، إذ كان مفترض لها فجر اليوم الإثنين وسط خروج المئات من مشجعي كندا المحبطين.

وجاء في بيان لاعبي كندا: "حان الوقت لاتخاذ موقف من أجل مستقبل كرة القدم في كندا".

وأشار اللاعبون في بيانهم إلى أن المفاوضات مع المسؤولين بدأت في مارس الماضي ولكن لم يتم احترام فريق كندا لكرة القدم.

ويرغب اللاعبون في الحصول على 40% من نسبة مكافأة التأهل إلى كأس العالم المقدمة من فيفا إلى الاتحاد الكندي.

ومن جانبه رفض نيك بونتيس رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم اقتراحات لاعبي المنتخب مشددا "لا يمكنني قبول هذا العرض الذي سيضعنا في وضع مالي لا يمكن الدفاع عنه".

وكان لاعبو منتخب كندا قد طالبوا أيضا بضرورة النظر مجددا في عقود الرعاية والنقل التليفزيوني الخاص بالمنتخب والاهتمام بالكرة النسائية.

وتأهل منتخب كندا إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه ويقع في المجموعة السادسة من مونديال 2022 في قطر.

ويأتي بجوار كندا كل من منتخبات بلجيكا والمغرب وكرواتيا.

ويفتتح منتخب كندا مشواره يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل بمواجهة بلجيكا.

طالع أيضا

صلاح يعد برشلونة؟

اجتماع طارئ في الزمالك

تكريم محمد صلاح

ماني: كنت أمزح!