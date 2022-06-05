"لا سكالونيتا" تزداد ثقة.. "ميجا" ميسي يدهس إستونيا وديا

الأحد، 05 يونيو 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل بالهدف أمام إستونيا

في ليلة توهج ميسي، منتخب الأرجنتين يفوز على إستونيا وديا بخمسة أهداف دون رد ضمن استعدادات كأس العالم 2022 في قطر.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين

تقدم ليونيل ميسي لـ الأرجنتين من علامة الجزاء مع الدقيقة التاسعة.

وسجل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة من بابو جوميز وتسديدة قوية على يمين الحارس.

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وعاد ليو ليوقع على الهاتريك في الدقيقة 47 بعد عرضية من مولينا وتسديدة من لمسة واحدة سكنت الشباك.

وأضاف قائد الأرجنتين الهدف الرابع في الدقيقة 71 بعد استغلال لغفلة دفاعية من إستونيا ليراوغ الخارس ويسجل.

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واختتم ميسي مهرجان أهدافه الشخصي بالهدف الخامس في الدقيقة 76.

مباراة إستونيا هي الثانية التي يسجل فيها ميسي خمسة أهداف في مباراة واحدة بعد مواجهة باير ليفركوزن لحساب دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في مارس 2012.

وسجل ميسي هدفه الـ86 دوليا ليتخطى بوشكاش ويرتقي للمركز الرابع في صدارة الهدافين التاريخين للمنتخبات.

ووقع ميسي على الثلاثية الـ56 له في مسيرته الكروية والثامنة مع منتخب الأرجنتين.

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