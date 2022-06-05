إصابة تريزيجيه ومشاركة زيزو بدلا منه في مباراة مصر ضد غينيا

الأحد، 05 يونيو 2022 - 21:06

كتب : أحمد الخولي

محمود حسن تريزيجيه - مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

تعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وجناح أستون فيلا الإنجليزي للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة غينيا.

وخرج اللاعب الذي أعير إلى باشاك شهير التركي في الموسم الماضي، ليأتي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بدلا منه.

وتقام المباراة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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وقرر الاتحاد المصري تنظيم تكريم خاص لـ محمد صلاح نجم المنتخب على هامش مباراة غينيا.

وأعلن الاتحاد عن تكريم محمد صلاح تقديرا لنجاحاته مع ناديه ليفربول ومنتخبنا الوطني خلال الفترة الأخيرة.

كان محمد صلاح قد حصد لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، بجانب حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويلتقي منتخب مصر مع منتخبا غينيا وإثيوبيا خلال الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا. المباراة الأولى في مصر مساء اليوم، فيما ستكون الثانية في مالاوي يوم 9 يونيو.

ويلعب منتخب مصر مع كوريا الجنوبية وديا يوم 14 يونيو في كوريا بعد ذلك بنهاية فترة التوقف.

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