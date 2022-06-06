حازم إمام: مدرب المنتخب الأولمبي مصري.. ومدير الاتحاد أجنبي

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عن الاستقرار على المدرب المصري لتولي تدريب المنتخب الأولمبي.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "المدير الفني القادم للمنتخب الأولمبي مصري، وتم الاستقرار على ذلك".

وأضاف "أما المدير الفني القادم لاتحاد الكرة سيكون أجنبي".

وأضاف "وذلك لأنه سيستمر لمدة 4 سنوات سيعمل خلالها على تخطيط طريقة العمل".

ورحل شوقي غريب عن تدريب منتخب مصر الأولمبي منذ عدة شهور، وقرر اتحاد الكرة عدم تعيين المدرب الجديد للمنتخب بسبب عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

وكان البرتغالي نيلو فينجادا رحل من منصبه كمدير فني لاتحاد كرة القدم عقب فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة من السنغال.

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