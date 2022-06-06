حازم إمام: مدرب المنتخب الأولمبي مصري.. ومدير الاتحاد أجنبي

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عن الاستقرار على المدرب المصري لتولي تدريب المنتخب الأولمبي.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "المدير الفني القادم للمنتخب الأولمبي مصري، وتم الاستقرار على ذلك".

وأضاف "أما المدير الفني القادم لاتحاد الكرة سيكون أجنبي".

أخبار متعلقة
حازم إمام: من الصعب الحكم على المنتخب.. وصلاح يستحق التكريم دائما مؤتمر إيهاب جلال: تعجبت من تأخر الفوز.. وصلاح رفض طلب ليفربول ليشارك مع المنتخب مدرب غينيا: فوز مصر علينا منطقي.. وعانينا بسبب محمد صلاح

وأضاف "وذلك لأنه سيستمر لمدة 4 سنوات سيعمل خلالها على تخطيط طريقة العمل".

ورحل شوقي غريب عن تدريب منتخب مصر الأولمبي منذ عدة شهور، وقرر اتحاد الكرة عدم تعيين المدرب الجديد للمنتخب بسبب عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

وكان البرتغالي نيلو فينجادا رحل من منصبه كمدير فني لاتحاد كرة القدم عقب فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة من السنغال.

اقرأ أيضا:

أول فوز لمصر مع إيهاب جلال

عودة بدر بانون

إصابة نجم منتخب مصر

ميسي يسجل 5 أهداف

منتخب مصر حازم إمام المنتخب الأولمبي اتحاد الكرة
نرشح لكم
إيهاب جلال سابع فائزي الألفية.. ماذا يفعل مدرب منتخب مصر في أول مباراة رسمية؟ الحضري: ننتظر عودة الشناوي قريبا.. والأداء سيتحسن مستقبلا أفشة: صلاح من أفضل 4 لاعبين في العالم.. وأعرف إيهاب جلال جيدا حازم إمام: من الصعب الحكم على المنتخب.. وصلاح يستحق التكريم دائما مؤتمر إيهاب جلال: تعجبت من تأخر الفوز.. وصلاح رفض طلب ليفربول ليشارك مع المنتخب مدرب غينيا: فوز مصر علينا منطقي.. وعانينا بسبب محمد صلاح وزير الرياضة: الفوز سيمنح المنتخب دفعة للأمام..وصلاح رمز يجب مساندته أفشة: المنتخب حقق المطلوب بالفوز على غينيا.. والمستوى سيتحسن مع الوقت
أخر الأخبار
إيهاب جلال سابع فائزي الألفية.. ماذا يفعل مدرب منتخب مصر في أول مباراة رسمية؟ 12 دقيقة | منتخب مصر
الحضري: ننتظر عودة الشناوي قريبا.. والأداء سيتحسن مستقبلا 13 دقيقة | منتخب مصر
حازم إمام: مدرب المنتخب الأولمبي مصري.. ومدير الاتحاد أجنبي 15 دقيقة | منتخب مصر
أفشة: صلاح من أفضل 4 لاعبين في العالم.. وأعرف إيهاب جلال جيدا 15 دقيقة | منتخب مصر
حازم إمام: من الصعب الحكم على المنتخب.. وصلاح يستحق التكريم دائما 26 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر إيهاب جلال: تعجبت من تأخر الفوز.. وصلاح رفض طلب ليفربول ليشارك مع المنتخب 29 دقيقة | منتخب مصر
مدرب غينيا: فوز مصر علينا منطقي.. وعانينا بسبب محمد صلاح 43 دقيقة | منتخب مصر
وزير الرياضة: الفوز سيمنح المنتخب دفعة للأمام..وصلاح رمز يجب مساندته 52 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك