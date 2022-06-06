أفشة: صلاح من أفضل 4 لاعبين في العالم.. وأعرف إيهاب جلال جيدا

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع مصر أمام السنغال

يرى محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب منتخب مصر أن محمد صلاح قائد الفراعنة من أفضل اللاعبين في العالم.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. (طالع التفاصيل)

وقال أفشة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "محمد صلاح من أفضل 4 لاعبين في العالم خلال الموسم الحالي ولا أستطيع التحدث عنه أو تقييمه".

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وأضاف "صلاح شخصية كبيرة وقادر على تجاوز أي شيء حدث له في الموسم الحالي".

وانتقل للحديث عن إيهاب جلال مدرب مصر قائلا: "أعرف إيهاب جلال جيدا منذ أن كان مدربي في إنبي".

وواصل "إيهاب جلال لا يحتاج لمنحي التعليمات لأنني أفهم ما يريده سريعا".

وأتم تصريحاته "هدفنا تحقيق الفوز على إثيوبيا في المباراة المقبلة لتصدر المجموعة".

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 9 يونيو في الجولة الثانية من التصفيات.

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