حازم إمام: من الصعب الحكم على المنتخب.. وصلاح يستحق التكريم دائما

الأحد، 05 يونيو 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

تكريم محمد صلاح من اتحاد الكرة قبل مباراة غينيا

يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الحكم على مستوى منتخب مصر في أول مباراة للمدير الفني إيهاب جلال أمر صعب للغاية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. (طالع التفاصيل)

وقال حازم لقناة أون تايم سبورتس 2: "من الصعب الحكم على المنتخب في أول مباراة لـ إيهاب جلال وفي ظل ضيق الوقت".

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وأضاف "من مكاسب المنتخب مشاركة إبراهيم عادل ولا يزال هناك عناصر جديدة أخرى ستشارك وسيعود أيضا المصابين مثل حجازي".

وواصل "عدم حضور الجمهور أمام غينيا طبيعي وشاهدنا ذلك أيضا في مباراة تونس ومباراة الجزائر، ونعرف جيدا أن الجمهور حزين بسبب عدم التأهل للمونديال".

وأكمل "صلاح يستحق التكريم كل سنة لما يحققه من إنجازات كثيرة، وتكريمه اليوم كان للموسم التاريخي الذي قدمه وبذل خلاله الكثير من الجهد".

وأردف "الوقت كان ضيق أمامنا لتكريمه قبل المباراة ولذلك الأمر جاء بسرعة من اتحاد الكرة ووزير الرياضة وصلاح متفهم ذلك تماما".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح جاء إلى مصر وهو سعيد ويرغب في اللعب ومساعدة المنتخب في الفوز".

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