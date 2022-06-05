أفشة: المنتخب حقق المطلوب بالفوز على غينيا.. والمستوى سيتحسن مع الوقت

الأحد، 05 يونيو 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - منتخب مصر

يرى محمد مجدي "أفشة" لاعب منتخب مصر أن الفراعنة حققوا المطلوب بالفوز على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

مصر

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. (طالع التفاصيل)

وقال أفشة عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "حققنا فوزا هاما في مباراة صعبة في بداية مشوار التصفيات، والأهم بالنسبة لنا كان الانتصار".

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وأضاف "الأهم في بداية مشوار التصفيات هو تحقيق الفوز من أجل حصد النقاط والوصول للبطولة وهذا هو هدف المنتخب ومن ثم الفوز بها".

وواصل "طبيعي أن يظهر المنتخب في أول مباراة للمدرب الجديد بهذا المستوى، ومع مرور الوقت والتعرف أكثر على طريقة اللعب سيتحسن الأداء والأمور ستصبح أفضل".

وأتم تصريحاته "الوقت ضيق جدا ولم نستطع التدرب معا أكثر من مرة، ومع مرور الوقت المنتخب سيظهر بشكل أفضل".

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 9 يونيو في الجولة الثانية من التصفيات.

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