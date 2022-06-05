تشكيل غينيا - نابي كيتا أساسي أمام مصر
الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:41
كتب : FilGoal
يقود نابي كيتا لاعب ليفربول منتخب بلاده غينيا في مواجهة مصر بتصفيات أمم إفريقيا.
ويلعب منتخب مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
ودفع كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا بـ نابي كيتا قائد الفريق أساسيا في المباراة.
وجاء تشكيل غينيا كالآتي:
المرمى: إبراهيما كونيه
الدفاع: أنطوني كونتي – مختار دياكابي – ساديو سو – إيساجا سيالا
الوسط: أمادو دياوارا – نابي كيتا – إيلايش موريبا
الهجوم: أجويبو كامارا – سيرهو جوراسي - ثيرونو باري
ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب غينيا ومالاوي وإثيوبيا.
وفاز منتخب مالاوي على إثيوبيا في الجولة الأولى من المجموعة بهدفين لهدف.
طالع أيضا..
نرشح لكم
تشكيل مصر - محمد صلاح يقود الهجوم أمام غينيا في مباراة إيهاب جلال الأولى تصفيات أمم إفريقيا - تونس تتعادل مع بوتسوانا بمشاركة معلول والجزيري تصفيات أمم إفريقيا – التعادل يحكم المجموعة الخامسة.. غانا وأنجولا تستمران في الصدارة مجموعة مصر - في مباراة ركلات الجزاء.. مالاوي تحقق فوزها الأول على إثيوبيا تكريم خاص لـ محمد صلاح على هامش مباراة مصر وغينيا إيتو: ذاهبون إلى المونديال للفوز بكل المباريات.. الحلم ليس ممنوعا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا
أخر الأخبار
جورفان فييرا مدربا لـ إنبي 41 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر تصفيات إفريقيا - مصر ضد غينيا 53 دقيقة | منتخب مصر