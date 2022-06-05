تشكيل غينيا - نابي كيتا أساسي أمام مصر

يقود نابي كيتا لاعب ليفربول منتخب بلاده غينيا في مواجهة مصر بتصفيات أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ودفع كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا بـ نابي كيتا قائد الفريق أساسيا في المباراة.

وجاء تشكيل غينيا كالآتي:

المرمى: إبراهيما كونيه

الدفاع: أنطوني كونتي – مختار دياكابي – ساديو سو – إيساجا سيالا

الوسط: أمادو دياوارا – نابي كيتا – إيلايش موريبا

الهجوم: أجويبو كامارا – سيرهو جوراسي - ثيرونو باري

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وفاز منتخب مالاوي على إثيوبيا في الجولة الأولى من المجموعة بهدفين لهدف.

طالع أيضا..

صلاح يعد برشلونة؟

اجتماع طارئ في الزمالك

تكريم محمد صلاح

ماني: كنت أمزح!