الدرجة الثانية - رمزي صالح مشرفا على الكرة في نادي بروكسي

الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:10

كتب : رضا السنباطي

رمزي صالح

تولى رمزي صالح حارس مرمى الأهلي والمصري الأسبق منصب المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي بروكسي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية المصري.

كذلك تولى حارس منتخب فلسطين السابق منصب مدير أكاديمية كرة القدم في نادي بروكسي.

وكان فريق بروكسي نجح في التأهل لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه عن مجموعة الإسكندرية في دوري الدرجة الثالثة.

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وقضى نادي بروكسي موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثالثة، قبل أن يصعد لدوري الدرجة الثانية.

ويشارك نادي بروكسي في مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وصعد لدوري الدرجة الثانية كل من النصر للتعدين وشبان قنا وأسمنت أسيوط ولافيينا والمستقبل سبورت والعبور ونبروه وكهرباء الإسماعيلية وطنطا وجمهورية شبين وبروكسي وهلال مطروح.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎S.C PROXY 2019 Captain Welcome SALEH RAMZY كابتن رمزى صالح المشرف العام علي الفريق الأول و مدير للأكاديمية @ProxyEgypt‎'‎‎

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الدرجة الثانية رمزي صالح نادي بروكسي
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