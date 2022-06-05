الدرجة الثانية - رمزي صالح مشرفا على الكرة في نادي بروكسي
الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:10
كتب : رضا السنباطي
تولى رمزي صالح حارس مرمى الأهلي والمصري الأسبق منصب المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي بروكسي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية المصري.
كذلك تولى حارس منتخب فلسطين السابق منصب مدير أكاديمية كرة القدم في نادي بروكسي.
وكان فريق بروكسي نجح في التأهل لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه عن مجموعة الإسكندرية في دوري الدرجة الثالثة.
وقضى نادي بروكسي موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثالثة، قبل أن يصعد لدوري الدرجة الثانية.
ويشارك نادي بروكسي في مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.
وصعد لدوري الدرجة الثانية كل من النصر للتعدين وشبان قنا وأسمنت أسيوط ولافيينا والمستقبل سبورت والعبور ونبروه وكهرباء الإسماعيلية وطنطا وجمهورية شبين وبروكسي وهلال مطروح.
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