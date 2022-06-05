تقارير: أرسنال يضاعف عرضه من أجل جابرييل جيسوس

الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس

يستعد أرسنال لمضاعفة عرضه من أجل ضم جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي في الموسم المقبل وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ويضع أرسنال اللاعب على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.

ولا يمانع مانشستر سيتي رحيل المهاجم البرازيلي خاصة بعد التعاقد مع إيرلنج هالاند.

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وبدأ أرسنال في الحديث مع مارسيلو بيتيناتي وكيل اللاعب بشكل مبدئي من أجل التفاوض لضمه.

وفقا لديلي ميل فإن أرسنال سيعرض 190 ألف إسترنيلي كراتب أسبوعي إضافة إلى بعض الحوافز وهو تقريبا ضعف الراتب الذي يحصل عليه اللاعب مع مانشستر سيتي.

ويراهن أرسنال على عرضه المادي من أجل التعاقد مع اللاعب بجناب وعده بالحصول على مكان أساسي على الرغم من عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

وشارك جابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي الموسم الماضي في 41 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وصناعة 12 آخرين.

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