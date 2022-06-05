رونالدو يتوج بجائزة جديدة في مانشستر يونايتد

حصد كريستيانو رونالدو جائزة فردية جديدة مع ناديه مانشستر يونايتد حين توج بجائزة هدف الموسم بتصويت الجماهير.

حصل هدف رونالدو الأول في مرمى توتنام في أولد ترافورد في شهر مارس الماضي على النسبة الأعلى من تصويت جماهير النادي.

رونالدو سجل هاتريك في تلك المباراة، ليساهم بشكل رئيسي في خروج يونايتد منتصرين بثلاثة أهداف لهدفين أمام الفريق اللندني.

كان رونالدو قد توج بجائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد وفقا لما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وسجل البالغ من العمر 37 عاما 24 هدفا في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر خلال الموسم المنقضي 2021-2022.

وأعلن يونايتد حصول رونالدو على جائزة السير مات باسبي كلاعب العام في مانشستر يونايتد بعد تصويت جمهور النادي حول جميع أنحاء العالم.

رونالدو سجل 18 هدفا خلال الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي وضعته في المركز الثالث خلف محمد صلاح وسون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

وأحرز رونالد 3 أهداف "هاتريك" ضد توتنام هوتسبير ونورويتش سيتي، وسجل هدفين في أول ظهور له ضد نيوكاسل يونايتد.

6 أهداف سجلها النجم البرتغالي بقميص مانشستر يونايتد خلال النسخة الأخية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

الجائزة التي حصل عليها رونالدو تختلف عن تتويج الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بجائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر يونايتد للموسم المنقضي 2021-22 وذلك بتصويت اللاعبين، حيث تعد جائزة النجم البرتغالي بتصويت الجمهور بمثابة الجائزة الأصلية.

رونالدو حصل على الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته مع مانشستر يونايتد حيث سبق وأن حصل عليها في مواسم 2003-2004، 2007-2008، 2007-2008 بخلاف الموسم المنصرم.

ويعد رونالدو هو أكثر من توج بالجائزة منذ بدايتها في تاريخ يونايتد بالتساوي مع الحارس ديفيد دي خيا.

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