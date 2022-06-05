موعد مباريات الأحد 5 يونيو 2022.. مصر في اختبار إيهاب جلال الأول وملحق المونديال

يشهد اليوم الأحد الموافق 5 من يونيو 2022 أول اختبار لإيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

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تصفيات أمم إفريقيا

يستضيف منتخب مصر فريق غينيا في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في التاسعة من مساء اليوم.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما في نفس التصفيات يحل منتخب تونس ضيفا على بوتسوانا في الثالثة عصرا، وفي نفس التوقيت تستضيف إفريقيا الوسطى منتخب غانا، بينما تحل إثيوبيا ضيفا على مالاوي.

وفي السادسة مساء تحل أنجولا ضيفة على منتخب مدغشقر.

ملحق كأس العالم

يلعب منتخب ويلز أمام أوكرانيا في الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويتأهل الفائز مباشرة إلى كأس العالم، وتقام مباراة الملحق في كارديف في السادسة مساء.

دوري الأمم الأوروبية

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على التشيك في الجولة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، وتقام المباراة في التاسعة إلا ربع مساء.

وفي نفس التوقيت يستضيف منتخب البرتغال فريق سويسرا ضمن منافسات نفس المجموعة.

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