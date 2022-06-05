ميرور: صلاح وعد برشلونة بالانضمام إليه في صفقة انتقال حر

لا يزال مصير مستقبل محمد صلاح مع ليفربول غامضا بعد عدم وصول الطرفين إلى اتفاق من أجل التجديد.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023 ويحق للاعب في يناير القادم التوقيع لأي ناد حال استمر عدم الاتفاق مع الريدز.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية وفقا لمصادرها الخاصة أن برشلونة أبلغ محمد صلاح بإمكانية ضمه إلى الفريق الكتالوني ولكن في الصيف المقبل كصفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يتسلح بحقوق تسمية ملعبه لشركة سبوتيفاي مقابل ما يقرب من 235 مليون جنيه استرليني.

وأضاف التقرير أن صلاح قد وعد الفريق الكتالوني بالانتقال إليه في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية.

ومن المعتقد أن مفاوضات برشلونة هي السبب الرئيسي وراء عدم الاتفاق على صفقة جديدة بين ليفربول ومحمد صلاح.

وأوضح التقرير أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة يثق في النجاح بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيح وروبن نيفيز صانع ألعاب وولفرهامبتون قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقد يدفع عدم تجديد صلاح تعاقده مع ليفربول قبل انطلاق الموسم المقبل أن يكون الفريق الإنجليزي منفتحا على العروض المقدمة للنجم المصري من أجل تحقيق استفادة مادية، وهو السيناريو الأصعب ليورجن كلوب المدير الفني.

وكان صلاح قد أعلن قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدرديد: "لا أريد الحديث عن التجديد الآن، ولكن الأكيد هو استمراري هنا الموسم المقبل، هذا أمر واضح".

وتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العام في إنجلترا للمرة الأولى منذ 2017-2018 عندما فاز بالجائزة من رابطة اللاعبين المحترفين.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا قبل أن يحقق اللقب الموسم المنقضي برصيد 23 هدفا بالشراكة مع سون هيونج لاعب توتنام.

وبات صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادما من روما في 2017 ليسجل 156 هدفا ويصنع 63 آخرين في 254 مباراة.

صلاح فاز مع ليفربول بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم صلاح إلى معسكر منتخب مصر الحالي استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

ويفتتح الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة غينيا في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة.

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