مخاوف في بعثة إيطاليا من إصابة دوناروما

أنهى جانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا مباراة فريقه أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية متألما بسبب إصابة في اليد اليسرى.

وتعادل منتخب إيطاليا أمام ألمانيا بهدف لكل منهما ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وتألق دوناروما في مواجهة ألمانيا رغم هدف جوشوا كيميتش في شباكه.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أنه بعد صافرة نهاية المباراة سقط دوناروما أرضا متأثرا بألم واضح وطلب المساعدة الطبية.

وبدا دوناروما غاضبا من شخص ما بسبب الإصابة وخرج في النهاية مع بعض الأربطة في يده اليسرى.

وسُئل روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا في المؤتمر الصحفي عن إصابة دوناروما وأجاب "بالفعل لديه مشكلة في إصبعه".

وأضاف مازحا "بقى لديه تسعة أصابع، لذلك عليه البقاء مع الفريق واللعب".

وتعادل منتخب إيطاليا مع ألمانيا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية باللقاء الذي أقيم في بولونيا.

وتضم المجموعة بجانب إيطاليا وألمانيا كل من المجر وإنجلترا، ويتأهل متصدر المجموعة لمرحلة النهائيات.

وفجر منتخب المجر مفاجأة بالتغلب على إنجلترا بهدف دون مقابل لتتصدر المجر المجموعة بينما الأسود الثلاثة تتذيل الترتيب.

ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره المجري بعد غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية.

ولعب دوناروما مع فريقه باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي 23 مباراة في مختلف المسابقات.

واستقبل دوناروما 23 هدفا في 23 مباراة بينما حافظ على نظافة شباكه تسع مرات.

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