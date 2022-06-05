مخاوف في بعثة إيطاليا من إصابة دوناروما

الأحد، 05 يونيو 2022 - 12:54

كتب : FilGoal

إصابة دوناروما - منتخب إيطاليا

أنهى جانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا مباراة فريقه أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية متألما بسبب إصابة في اليد اليسرى.

وتعادل منتخب إيطاليا أمام ألمانيا بهدف لكل منهما ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وتألق دوناروما في مواجهة ألمانيا رغم هدف جوشوا كيميتش في شباكه.

أخبار متعلقة
جنونتو: سترلينج نجمي المفضل.. وهكذا فكرت قبل صناعة هدفي الأول مع إيطاليا بداية الحقبة الجديدة لـ مانشيني.. إيطاليا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية باجيو: الفوز باليورو يجب أن يعطي إيطاليا مقعدا في كأس العالم تقرير: رينارد راقب ميسي ورفاقه في مواجهة إيطاليا

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أنه بعد صافرة نهاية المباراة سقط دوناروما أرضا متأثرا بألم واضح وطلب المساعدة الطبية.

وبدا دوناروما غاضبا من شخص ما بسبب الإصابة وخرج في النهاية مع بعض الأربطة في يده اليسرى.

وسُئل روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا في المؤتمر الصحفي عن إصابة دوناروما وأجاب "بالفعل لديه مشكلة في إصبعه".

وأضاف مازحا "بقى لديه تسعة أصابع، لذلك عليه البقاء مع الفريق واللعب".

وتعادل منتخب إيطاليا مع ألمانيا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية باللقاء الذي أقيم في بولونيا.

وتضم المجموعة بجانب إيطاليا وألمانيا كل من المجر وإنجلترا، ويتأهل متصدر المجموعة لمرحلة النهائيات.

وفجر منتخب المجر مفاجأة بالتغلب على إنجلترا بهدف دون مقابل لتتصدر المجر المجموعة بينما الأسود الثلاثة تتذيل الترتيب.

ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره المجري بعد غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية.

ولعب دوناروما مع فريقه باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي 23 مباراة في مختلف المسابقات.

واستقبل دوناروما 23 هدفا في 23 مباراة بينما حافظ على نظافة شباكه تسع مرات.

طالع أيضا

ملامح تشكيل مصر أمام غينيا

أزمة في مران غينيا قبل مواجهة مصر

قيمة انتقال بادجي لـ أميان

مصير معين الشعباني مع المصري وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن

منتخب إيطاليا دوناروما ألمانيا
نرشح لكم
ميرور: صلاح وعد برشلونة بالانضمام إليه في صفقة انتقال حر موعد مباريات الأحد 5 يونيو 2022.. مصر في اختبار إيهاب جلال الأول وملحق المونديال ماني يوضح تصريحاته الجدلية حول مغادرة ليفربول: كنت أمزح! رئيس بايرن: ماني؟ لن أتحدث عن لاعب متعاقد مع فريق آخر 90 دقيقة في لاس بالماس ليست طويلة للغاية.. تينيريفي إلى نهائي الملحق في إسبانيا بداية الحقبة الجديدة لـ مانشيني.. إيطاليا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية توماس بارتي يعلن اعتناقه الإسلام انتهت دوري الأمم - إيطاليا (1)-(1) ألمانيا.. لا فائز
أخر الأخبار
تنس - شفيونتيك: لم أصدق نفسي حين رأيت ليفاندوفسكي في المدرجات 18 دقيقة | رياضات أخرى
لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري الأبطال.. الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا السبت 24 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يتوج بجائزة جديدة في مانشستر يونايتد 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: صلاح وعد برشلونة بالانضمام إليه في صفقة انتقال حر 53 دقيقة | ميركاتو
مخاوف في بعثة إيطاليا من إصابة دوناروما ساعة | الكرة الأوروبية
ساليبا يعلن عودته إلى أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
طبيب بيراميدز يكشف إصابة محمد حمدي وموعد عودته ساعة | الكرة المصرية
مقتل نجم العراق السابق 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك